Первые награды мозырян на Вторых Европейских играх

Сегодня представительницы мозырской школы гребли завоевали золото Вторых Европейских игр. Ольга Худенко и Марина Литвинчук принесли первые награды белорусской сборной по гребле на байдарках и каноэ.

Сегодняшний день, 26 июня, — знаковый для Мозыря! У наших прославленных спортсменок – Ольги Худенко и Марины Литвинчук, — золото Вторых Европейских игр. Они победили в гребле на байдарках на дистанции 500 метров. Мозырянки, которые в этом сезоне вновь сели в байдарку-двойку, одними из фаворотов соревнований. С самых первых метров дистанции на гребном канале в Заславле они развили высокую скорость. Лидерские позиции Ольга Худенко и Марина Литвинчук не уступили никому. Для белорусской сборной по гребле на байдарках и каноэ – это первая награда высшей пробы Вторых Европейских игр. К слову, «золото» Худенко и Литвинчук – и первое в копилке именно мозырских спортсменов, представляющих наш город на мировом спортивном форуме. Поболеть за гребцов можно будет и в финальных заездах, которые пройдут завтра, 27 июня.