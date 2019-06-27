Первая половина дня. Мозырские спортсмены завоевали три награды Вторых Европейских игр

Незабываемые впечатления подарили болельщикам Вторых Европейских игр представительницы мозырской школы гребли. Медальную копилку белорусской сборной наши девушки пополнили тремя наградами. Две из них – высшей пробы. Первые поздравления с родной земли – в следующем сюжете.

Для жителей Мозыря практически каждый выход на старт наших гребцов, будь то соревнования республиканского или мирового уровня, — это всегда надежды на медали. На II Европейских играх мы твердо верили в победы воспитанниц местной школы гребли, и девушки ожидания оправдали на все сто процентов. Уже в первый день заездов Ольга Худенко и Марина Литвинчук в байдарке-двойке финишировали первыми на дистанции в 500 метров!

Во второй день медальных заездов в гребле на байдарках и каноэ наши спортсменки завоевали еще две награды! В байдарке-одиночке на 500 метров Ольга Худенко все-таки опередила пятикратную олимпийскую чемпионку Дануту Козак, и взяла золото! На такой же дистанции серебряные медали — у экипажа байдарки-четверки — Маргариты Махневой, Надежды Попок, Ольги Худенко и Марины Литвинчук.

При непростых погодных условиях – ветре и высоких волнах, — мозырские спортсменки в очередной раз доказали: для них нет ничего невозможного! В эти дни поздравления в адрес Ольги Худенко, Марины Литвинчук, Маргариты Махневой и Надежды Попок летят со всего мира. И, конечно, к ним присоединяется каждый житель Полесья – малой Родины байдарочниц. Для нас они – главные героини Вторых Европейских игр!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ