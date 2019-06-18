Отсутствие гаджетов, дискотеки и свобода. Палаточные школьные лагеря

Лес, речка, палатка, костер. Школьники Мозыря познают прелести туристического отдыха в передвижных палаточных лагерях. Уже завтра ребята разъедутся по домам, сегодня в гости к ним отправилась наша съемочная группа.

Костер, котелок и песни под гитару. Туристические традиции остаются неизменными даже в 21 веке. Школьники города перенимают их уже много лет подряд. В этом году отдел образования снова бросил клич, на который отозвались практически все школы района.

Передвижные палаточные лагеря разбили в самых живописных местах. В районе деревни Мерабель привал сделали 16, 9 и 14 школы. Палаточный лагерь школы №16 самый многочисленный: 30 детей, 6 взрослых. Желающих было много больше, но как говорится, количество мест ограничено. В 11 утра в лагере уже вовсю кипит жизнь. Одни играют в волейбол, другие заняты интеллектуальными играми, третьи проводят время в уютно обустроенной палатке. Днем дети участвуют в мероприятиях, изучают окрестности, и, к слову, напрочь забывают о существовании гаджетов и виртуальной реальности. Ведь реальная жизнь в лесу, под отрытым небом оказывается значительно интересней. Море впечатлений и общее для всех желание – снова приехать сюда в следующем году. Кстати, быт во всех палаточных лагерях налажен максимально комфортно. Хорошие палатки, спальники, чистая питьевая вода, душевая, планы мероприятий и даже обеденное меню. Школа №9 с гордостью демонстрирует собственную столовую, а это – что-то вроде ванной. Педагоги говорят, что дети с удовольствием принимают участие в приготовлении обедов, наводят порядок на своей территории и конечно учувствуют в многочисленных мероприятиях. Палаточные лагеря разбили еще на прошлой неделе, 11 июня. Свернутся туристы уже завтра 19 числа. За восемь дней дети и взрослые отдохнули, надышались лесным воздухом и хорошенько пропахлись костром. Педагоги уверены, полученных впечатлений ребятам хватит надолго.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ