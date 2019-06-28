Открытие фирменного магазина ММЗ «BELARUS»

Первый в Гомельской области фирменный магазин «BELARUS» распахнул свои двери на базе Мозырского машиностроительного завода. Мероприятие по случаю открытия получилось ярким и музыкальным, и собрало десятки гостей. Заряд хорошего настроения получила и наша съемочная группа. А заодно познакомилась с ассортиментом нового торгового объекта.

Холдинг МТЗ расширил торговую сеть до пяти фирменных объектов. Единственный в Мозыре, он же – единственный в Гомельской области, магазин «BELARUS» распахнул свои двери на базе машиностроительного завода. С первых шагов по торговому залу ясно, место точно будет пользоваться спросом у покупателей. Помимо основной продукции – оригинальных запасных частей к тракторам МТЗ/Беларус, здесь представлены мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы и прицепное оборудование, товары народного потребления. Разнообразием удивляют фирменные сувениры – от футболок и бейсболок до подарочных посудных наборов.

На праздничное открытие пригласили всех желающих. Взрослые и дети активничали в лотерее, показывали прекрасные знания структуры холдинга МТЗ и выигрывали памятные призы. Почетные гости поздравляли коллектив машиностроительного завода, желая максимального успеха на новом, торговом, пути.

Заряд хорошего бодрого настроения подарили собравшимся зажигательные творческие коллективы «Палеская зорачка» и «Стрэчанне». Самый торжественный момент, и вот перерезанная красная ленточка в руках директора завода и гостей. Первые покупатели оценили не только ассортимент нового магазина «BELARUS», но и качество работы персонала.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ