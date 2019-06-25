От града пострадали посевы

В Беларуси пока сохраняется жаркая погода. В выходные землю остудили прошедшие дожди. Правда, вместе с долгожданной прохладой, они принесли и внушительный урон для сельскохозяйственных посевов. Как говорится, не засушит, так зальет… Горькая правда аграрной жизни в нашем следующем сюжете.

Вот так сегодня выглядят посевы озимой ржи на поле в деревне Белая Мозырского района. По зреющей ниве словно прошелся тяжелый каток. Природа снова внесла коррективы в работу и планы аграриев. После продолжительной жары и засухи в субботу на большей части района прошел долгожданный дождь. Правда, местами грозовые облака обрушились на землю крупным градом, который сопровождался сильными порывами ветра. Туча прошла полосой. Сегодня аграрии отделения «Белая» предприятия Экс-база «Криничная» уже подсчитывают ущерб. Зерновыми культурами в отделении засеяно тысяча гектаров. 15 % из них теперь придется просто пустить под косилку. Причем полегли лучшие посевы. Тяжелые колосья в стадии молочной зрелости уже клонились к земле. В меньшей степени пострадало озимое тритикале и посевы зернобобовых. Побитая градом кукуруза тоже не даст ожидаемого урожая. Градом посекло около 30% всех засеянных этой культурой площадей. Успех растениеводства состоит из многих слагаемых. Кроме тяжелого труда нужны еще и технологии, и питательные вещества и необходимые влага и солнце. Нарушение баланса неизбежно ведет к потерям. Сегодня задача аграриев экс-базы – эти потери минимизировать.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ