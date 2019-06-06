Очередной творческий год закончился для танцевального детского ансамбля «Палеская зорачка»

Ансамбль «Палеская зорачка» стал лауреатом первой степени VIIІ Международного фестиваля детско-юношеского и студенческого творчества «Стань звездой!». Масштабный форум проходил весной, а уже эти летом маленькие артисты отправятся в знаменитый лагерь «Артек». Путевки туда – награда за заслуженную победу. Впрочем, за минувший творческий год у «Палескай зорачки» еще много достижений. Новогодние благотворительные концерты, выступления под эгидой Фонда мира, участие в фестивалях и конкурсах самого разного уровня. Творческая жизнь артистов «Зорачки» – яркая, интересная и очень насыщенная. Самой юной артистке ансамбля сегодня всего два года! Самые старшие – ученики уже выпускных классов. У каждого ребенка – своя особая любовь к сцене.

Отчетный концерт по случаю окончания творческого учебного года носил благотворительный характер. В Городской Дворец культуры пригласили родителей, а также воспитанников детского дома и социального приюта, и ветеранов. Во время зажигательного шоу «Палеская зорачка» еще раз подтвердила свое мастерство, профессионализм педагогов и одаренность учеников. Впереди каникулы. А уже в сентябре начнется новый интересный, полный планов и идей творческий сезон.