Среди многочисленных событий Международного дня защиты детей одно мозырянам запомнится действительно надолго. На торжественном открытии обновленного Малого зала в кинотеатре «Мир» взрослым и юным зрителям представили новое цифровое оборудование. Экран с серебряным вкраплением позволит смотреть фильмы и мультики в формате 3D. Кассовые премьеры планируется показывать в двух залах, чтобы полностью удовлетворить запросы посетителей. Сразу два цифровых кинозала позволят и расширить репертуар.
Первые зрители кинотеатра уже смогли оценить комфорт и удобство обновленного Малого зала. Гостей большого, яркого и веселого, праздника пригласили посмотреть ролик в формате 3D. Уже после все вместе погрузились в позитивную атмосферу фестиваля красок. Малыши активно развлекались на детской площадке с горками и аттракционами. В это же время сотрудники МЧС провели профилактическое мероприятие в рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!». Мальчишки и девчонки приняли участие в викторинах, получили заслуженные призы, примерили боевую одежду огнеборцев и детально изучили пожарную машину.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ
Обновленный Малый зал кинотеатра «МИР» ждет зрителей
Среди многочисленных событий Международного дня защиты детей одно мозырянам запомнится действительно надолго. На торжественном открытии обновленного Малого зала в кинотеатре «Мир» взрослым и юным зрителям представили новое цифровое оборудование. Экран с серебряным вкраплением позволит смотреть фильмы и мультики в формате 3D. Кассовые премьеры планируется показывать в двух залах, чтобы полностью удовлетворить запросы посетителей. Сразу два цифровых кинозала позволят и расширить репертуар.