Обновленный Малый зал кинотеатра «МИР» ждет зрителей

Среди многочисленных событий Международного дня защиты детей одно мозырянам запомнится действительно надолго. На торжественном открытии обновленного Малого зала в кинотеатре «Мир» взрослым и юным зрителям представили новое цифровое оборудование. Экран с серебряным вкраплением позволит смотреть фильмы и мультики в формате 3D. Кассовые премьеры планируется показывать в двух залах, чтобы полностью удовлетворить запросы посетителей. Сразу два цифровых кинозала позволят и расширить репертуар.

Первые зрители кинотеатра уже смогли оценить комфорт и удобство обновленного Малого зала. Гостей большого, яркого и веселого, праздника пригласили посмотреть ролик в формате 3D. Уже после все вместе погрузились в позитивную атмосферу фестиваля красок. Малыши активно развлекались на детской площадке с горками и аттракционами. В это же время сотрудники МЧС провели профилактическое мероприятие в рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!». Мальчишки и девчонки приняли участие в викторинах, получили заслуженные призы, примерили боевую одежду огнеборцев и детально изучили пожарную машину.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ