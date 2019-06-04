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Рубрика: Новости

Обновленный Малый зал кинотеатра «МИР» ждет зрителей

4 июня 2019, 21:01

Среди многочисленных событий Международного дня защиты детей одно мозырянам запомнится действительно надолго. На торжественном открытии обновленного Малого зала в кинотеатре «Мир» взрослым и юным зрителям представили новое цифровое оборудование. Экран с серебряным вкраплением позволит смотреть фильмы и мультики в формате 3D. Кассовые премьеры планируется показывать в двух залах, чтобы полностью удовлетворить запросы посетителей. Сразу два цифровых кинозала позволят и расширить репертуар.
Первые зрители кинотеатра уже смогли оценить комфорт и удобство обновленного Малого зала. Гостей большого, яркого и веселого, праздника пригласили посмотреть ролик в формате 3D. Уже после все вместе погрузились в позитивную атмосферу фестиваля красок. Малыши активно развлекались на детской площадке с горками и аттракционами. В это же время сотрудники МЧС провели профилактическое мероприятие в рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!». Мальчишки и девчонки приняли участие в викторинах, получили заслуженные призы, примерили боевую одежду огнеборцев и детально изучили пожарную машину.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ

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