«Обещать легко». Название новой летней акции от «Пинскдрева»

На корпусную мебель из массива и предметы интерьера из натуральной кожи при полной единовременной оплате стоимости – скидка 15 %. Внимательно присмотритесь к мебели для гостиных из коллекций «Алези», «Верди», «Тунис». Изысканные аристократичные модели – для любителей классики, комфортные современные – для поклонников стиля минимализм. Можно подобрать изделие, которое станет ярким акцентом комнаты, или наоборот – неброское дополнение к любому интерьеру. Что касается кожаных диванов – это удобство, респектабельность и стиль. В рамках акции «Обещать легко» некоторые модели продаются по специальной цене. К примеру, угловой диван «Изабель» изначально стоил 4612 р., сейчас его цена 3529. Экономия более чем на тысячу рублей. Плюс ко всему эту статусную вещь можно приобрести в рассрочку до 3 лет. Кстати, во время летней акции при оформлении рассрочки на корпусную мебель из массива и кожаные диваны – скидка 10 %. Оплату за покупку можно поделить на 3, 6 месяцев, год или полтора. Покупатель решает сам, как ему удобно. Акция от «Пинскдрева» «Обещать легко» продлится до конца июля. Адреса магазинов в Мозыре: бульвар Дружбы, 1 б, телефон для справок 20-57-56, Ленинская, 62, телефон 32-35-66. В Калинковичах магазин расположен по адресу Подольская, 12. Здесь информацию можно получить, позвонив по номеру 8-02345-4-61-07.