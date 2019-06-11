ОАО «Мозырьсоль» стало третьим предприятием в районе, работники которого вчера воочию увидели «Пламя мира»

Именитые факелоносцы и другие участники эстафеты «Пламя мира» смогли максимально оценить промышленный потенциал Мозырщины. После визитов на нефтеперерабатывающий завод и птицефабрику «Зари» гости прибыли на территорию открытого акционерного общества «Мозырьсоль». Известно, что солевики – народ активный, спортивный, творческий и позитивный. Помимо решения производственных вопросов, на предприятии много времени уделяют разнообразному досугу. «Пламя мира» встречали песнями, танцами и торжественными речами.

Пронести факел по территории предприятия доверили работнику сользавода Сергею Ситнику. Чемпион Европы по гиревому спорту подчеркнул два важнейших в этом году события своей жизни – рождение дочери и участие в эстафете «Пламя мира». Как спортсмен, и как болельщик, со своими предпочтениями на Вторые Европейские игры Сергей уже определился.

Продолжилась праздничная церемония концертом на открытой площадке с участием дошколят и школьников. На память заводчанам остались сотни тематических фотографий и яркие впечатления.

Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ