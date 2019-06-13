О пожарах в экосистемах и о том, как их предотвратить говорили на брифинге в Мозырском райисполкоме. За круглым столом собрались специалисты профильных ведомств и представители средств массовой информации.

За круглым столом в Мозырском райисполкоме собрались представители МЧС, лесного хозяйства, управления землеустройства, охраны природы, санэпидемстанции и журналисты. На повестке дня – по-настоящему горячая тема: предупреждение и ликвидация пожаров в экосистемах. Фанатов загара июнь радует жарой, но такие погодные условия могут спровоцировать и много неприятностей. Уже сегодня специалисты заявляют о высоком уровне пожарной опасности.

В Мозырском районе установлен четвертый класс пожарной опасности, и уже введен запрет на посещение лесов. По прогнозам синоптиков, температурный фон в июле-августе этого года будет на полтора-два градуса выше средних многолетних значений. А это значит, риск возникновения пожаров в экосистемах сохранится высоким. С начала сезона в Гомельской области произошло 180 пожаров в экосистемах: 75 из них – лесных, 52 – на торфяниках, 53 – возгорание травы и кустарников.

В большинстве случаев причиной пожаров в экосистемах становится человеческий фактор. Посетители лесов и отдыхающие на природе «забывают» потушить костер, где-то бросают непотушенные сигареты. В условиях полного отсутствия осадков трава и деревья могут вспыхнуть от малейшей искры. Введение запрета предусматривает полный отказ от посещения лесов. В том числе, для пикников, сбора грибов и ягод, прогулок и отдыха.

В условиях готовности номер один самое важное — оперативное обнаружение опасности. Под видеонаблюдением всех десяти лесничеств Мозырского района сегодня находится 100 процентов лесного фонда. Камеры позволяют следить за обстановкой в режиме реального времени. А вот следить за безопасностью людей у большой воды спасатели могут только в черте городского пляжа. Но купаться в этой зоне эпидемиологи не рекомендуют. К выходным изнуренные жарой горожане потянутся на природу, к водоемам. И чем закончится такой отдых, зависит только от них самих.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер, Юрий Горобец. ТКМ