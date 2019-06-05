Начало лета точно запомнится участникам праздника «Счастливы вместе»

По-спортивному задорно и позитивно День защиты детей провели победители и призеры городского фотоконкурса «Счастливы вместе». А также участники одноименного семейного праздника. Большое мероприятие прошло на территории гребной базы. За организацию спортивной эстафеты отвечал клуб каратэ «Сэйдокай». Для победителей и призеров – призы и подарки от спонсоров. Для самых маленьких участников – веселая анимационная программа и вкусный праздничный торт.