Музыкальной комедией «Ночь перед Рождеством» в Мозырском драматическом театре завершили свой 29-й театральный сезон. На сцене Городского дворца культуры спектакль – визитная карточка Украины – «Ночь перед Рождеством» по повести Николая Васильевича Гоголя.

Знаменитую историю любви кузнеца Вакулы и красавицы Оксаны от классика русской и украинской литературы для мозырских зрителей поставил народный артист Украины Леонид Данчук. Постоянный член жюри Международного фестиваля «Славянские театральные встречи», который проходит в Гомеле, не понаслышке знаком с артистами Мозырского драматического театра. Да и полесским зрителям его творчество также известно. На сцене Городского дворца культуры можно было увидеть спектакли «Блэз», «Ханума», «За двумя зайцами», отличительной чертой которых стало обязательное наличие музыкальных композиций. В новом спектакле они также присутствуют. Здесь за музыкальное оформление отвечал бессменный руководитель «Земляков» Александр Телепун. Балетмейстер — Елена Прокопова.

Музыкальная комедия «Ночь перед Рождеством» для Мозырского драмтеатра завершает 29-й театральный сезон, который запомнится мозырскому зрителю как увлекательными спектаклями для юного зрителя, так и премьерными показами классиков мировой драматургии. Впервые в карьере в качестве режиссера спектакля для взрослого зрителя выступила актриса драмтеатра Светлана Джелиева в постановке «Очень простая история». Долгожданным драматическим спектаклем для мозырского зрителя стал спектакль «Мать» по пьесе Карела Чапека под руководством главного режиссера театра Романа Цыркина.

Новый театральный сезон традиционно начнется в сентябре очередной премьерой, обещая подарить интересный сюжет только в лучшем художественном исполнении.

Вячеслав Приписнов, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ