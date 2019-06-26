Мозырским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными. Напомним, 28-летний житель Мозыря на протяжении нескольких месяцев причинял увечья котам, поджигал, тушил о них окурки, заливал кипятком, расчленял. Процесс снимал на видео, а ролики размещал в открытом доступе в интернете. Садист находил своих жертв по бесплатным объявлениям о передаче котят в добрые руки. В ходе расследования установлено 10 фактов издевательств над котятами. В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника обнаружены предметы, имеющиеся на видеозаписях — обстановка комнаты, орудия преступления, а также кровь животных на полу. Экспертиза подтвердила, это кошачья кровь. Когда живодер узнал, что попал в поле зрения правоохранителей, то сбежал в Россию. После был задержан и экстрадирован в Беларусь. Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения преступления, мужчина не мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Экспертная комиссия пришла к выводу – ему необходимо лечение в условиях психиатрического стационара. На основании собранных по делу доказательств, с учетом имеющегося у жителя Мозыря психического заболевания, Мозырский РОСК квалифицировал его действия как совершение общественно опасного деяния, жестокое обращение с животным, повлекшие его гибель, совершенное из хулиганских и иных низменных побуждений, повторно. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.