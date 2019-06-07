Мозырский район, в частности опытный лесхоз, посетила делегация из Китая

Более 6 тысяч километров преодолела китайская делегация, чтобы познакомиться с белорусской деревообрабатывающей отраслью. В плане визита – посещение Мозырского района. Цель – налаживание делового сотрудничества. В составе делегации – представители Ассоциации по торговле лесоматериалами и изделиями из древесины, директора компаний, менеджеры по торговле и логистике. Их интерес – деятельность Мозырского опытного лесхоза. Экскурсия по Слободскому лесничеству – это презентация возможностей предприятия. Какие породы произрастают, как происходит заготовка леса и последующая деревообработка. Мозырский опытный лесхоз успешно работает и хорошо зарабатывает. Производство ориентировано на экспорт. В числе торговых партнеров – страны западной Европы. Их в первую очередь интересует древесина высокого качества. Несколько лет назад белорусские леса оказались едва ли не на грани катастрофы. На хвойные породы напала лесная саранча – жук-короед. Этому способствовала засушливая погода. Однако ситуацию оперативно взяли под контроль. Пострадавшие деревья пустили в промышленный оборот. Поэтому понадобились новые экспортеры. Так вышли на китайский рынок. Отгрузки продукции в КНР идут уже с начала года. В месяц отправляют порядка 20 контейнеров. Нынешний визит открывает новые возможности для дальнейшего сотрудничества. Зарубежные гости подробно знакомились с производством и продукцией, расспрашивали о нюансах и делали свои выводы. Представители Мозырского опытного лесхоза некоторое время назад тоже были с визитом в Китае. А, значит, уже можно констатировать – деловое сотрудничество между двумя странами в сфере деревообработки налажено. Дальнее расстояние для взаимовыгодной бизнес дружбы не помеха.