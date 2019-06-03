Мозырский район принимал республиканский семинар, посвященный вопросам совершенствования работы по охране труда, транспортной, пожарной, промышленной безопасности и укреплению трудовой и производственной дисциплины при проведении заготовки кормов и уборочных работ в 2019 году.

На республиканский семинар-совещание, местом проведения которого был выбран Мозырский район, собрались более 150 участников. Это представители Минсельхозпрода, органов государственного надзора и контроля, профсоюза работников агропромышленного комплекса, специалисты по охране труда, транспортной и пожарной безопасности. Формат мероприятия – не просто обмен опытом теоретическим, а практические наработки конкретных успешных предприятий. Посещение совхоза-комбината «Заря» – это наглядная инструкция, как нужно работать и зарабатывать. Это предприятие, которое включает в себя весь производственный агропромышленный цикл – растениеводство, то есть заготовка собственных кормов, животноводство и последующая реализация собственной продукции в сети фирменных магазинов. Молоко, яйца, свинина, курятина. «Заря» –это мозырский продовольственный бренд. Помимо заработной платы, которая в среднем составляет около 1000 рублей, работники получают дополнительно натуроплату – произведенной продукции на сумму 150 рублей. Лишение натуроплаты – это серьезное наказание для проштрафившегося работника. Плюс здесь введено такое понятие, как коллективная ответственность, то есть за огрехи одного отвечает вся бригада. И эта мера весьма дисциплинирует. В целом, по словам руководителя «Зари» Олега Слинько, жесткая дисциплина – это залог успеха.

Заготовить корма – это лишь половина процесса. Важно сохранить их до следующего сезона. В «Заре» прошлогоднее сено выглядит как свежесобранное. В деятельности предприятия ключевые моменты – это обеспечение пожарной, промышленной, транспортной безопасности. На вооружении мощная сельскохозяйственная техника, которая требует предельной осторожности. Четкое соблюдение требований по охране труда – гарант сохранности здоровья и жизни работников. Производственная дисциплина – основа основ. С этим согласны и на предприятии «Мозырские молочные продукты», которое стало вторым объектом посещения участников республиканского семинара-совещания. Здесь расположено несколько объектов повышенной опасности, в частности аммиачно-холодильная установка. В случае ЧП в потенциальной зоне поражения окажутся более 10 тысяч мозырян. Поэтому на предприятии вопрос безопасности находится в приоритете. Тщательный контроль оборудования, современные системы оповещения, обучение персонала, регулярные инструктажи и тренировки. На предприятии функционируют гражданские формирования, которые владеют навыками ликвидации аварии до приезда профессиональных спасателей. Алгоритм действий регулярно отрабатывается. Обмен опытом и мнениями, ознакомление с практическими наработками. Подчеркнуть полезное, а уже после внедрить это у себя. Задачи республиканского семинара-совещания, посвященного вопросам охраны труда и безопасности.

Итоги республиканского семинара-совещания были подведены на пленарном заседании. Здесь участники обсудили результаты работы, проводимой по созданию здоровых и безопасных условий труда в Мозырском районе, состояние охраны труда, транспортной и пожарной безопасности в сельском хозяйстве, меры по снижению травматизма и предупреждению несчастных случаев и другие актуальные вопросы. Завершилось все награждением победителей республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда за прошлый год.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ