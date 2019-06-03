Мозырский район принимал республиканский семинар, посвященный вопросам совершенствования работы по охране труда, транспортной, пожарной, промышленной безопасности и укреплению трудовой и производственной дисциплины при проведении заготовки кормов и уборочных работ в 2019 году.
На республиканский семинар-совещание, местом проведения которого был выбран Мозырский район, собрались более 150 участников. Это представители Минсельхозпрода, органов государственного надзора и контроля, профсоюза работников агропромышленного комплекса, специалисты по охране труда, транспортной и пожарной безопасности. Формат мероприятия – не просто обмен опытом теоретическим, а практические наработки конкретных успешных предприятий. Посещение совхоза-комбината «Заря» – это наглядная инструкция, как нужно работать и зарабатывать. Это предприятие, которое включает в себя весь производственный агропромышленный цикл – растениеводство, то есть заготовка собственных кормов, животноводство и последующая реализация собственной продукции в сети фирменных магазинов. Молоко, яйца, свинина, курятина. «Заря» –это мозырский продовольственный бренд. Помимо заработной платы, которая в среднем составляет около 1000 рублей, работники получают дополнительно натуроплату – произведенной продукции на сумму 150 рублей. Лишение натуроплаты – это серьезное наказание для проштрафившегося работника. Плюс здесь введено такое понятие, как коллективная ответственность, то есть за огрехи одного отвечает вся бригада. И эта мера весьма дисциплинирует. В целом, по словам руководителя «Зари» Олега Слинько, жесткая дисциплина – это залог успеха.
Заготовить корма – это лишь половина процесса. Важно сохранить их до следующего сезона. В «Заре» прошлогоднее сено выглядит как свежесобранное. В деятельности предприятия ключевые моменты – это обеспечение пожарной, промышленной, транспортной безопасности. На вооружении мощная сельскохозяйственная техника, которая требует предельной осторожности. Четкое соблюдение требований по охране труда – гарант сохранности здоровья и жизни работников. Производственная дисциплина – основа основ. С этим согласны и на предприятии «Мозырские молочные продукты», которое стало вторым объектом посещения участников республиканского семинара-совещания. Здесь расположено несколько объектов повышенной опасности, в частности аммиачно-холодильная установка. В случае ЧП в потенциальной зоне поражения окажутся более 10 тысяч мозырян. Поэтому на предприятии вопрос безопасности находится в приоритете. Тщательный контроль оборудования, современные системы оповещения, обучение персонала, регулярные инструктажи и тренировки. На предприятии функционируют гражданские формирования, которые владеют навыками ликвидации аварии до приезда профессиональных спасателей. Алгоритм действий регулярно отрабатывается. Обмен опытом и мнениями, ознакомление с практическими наработками. Подчеркнуть полезное, а уже после внедрить это у себя. Задачи республиканского семинара-совещания, посвященного вопросам охраны труда и безопасности.
Итоги республиканского семинара-совещания были подведены на пленарном заседании. Здесь участники обсудили результаты работы, проводимой по созданию здоровых и безопасных условий труда в Мозырском районе, состояние охраны труда, транспортной и пожарной безопасности в сельском хозяйстве, меры по снижению травматизма и предупреждению несчастных случаев и другие актуальные вопросы. Завершилось все награждением победителей республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда за прошлый год.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ
Мозырский район принимал республиканский семинар, посвященный вопросам совершенствования работы по охране труда
Мозырский район принимал республиканский семинар, посвященный вопросам совершенствования работы по охране труда, транспортной, пожарной, промышленной безопасности и укреплению трудовой и производственной дисциплины при проведении заготовки кормов и уборочных работ в 2019 году.