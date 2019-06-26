ГАИ напоминает водителям о том, что «Ребенок—это главный пассажир! В рамках одноименной акции, которая продлится по 28 июня.

Мозырские госавтоинспекторы решили нестандартно провести акцию «Ребенок –главный пассажир». Они не выехали на дорогу с очередным рейдом по выявлению водителей, которые перевозят маленьких пассажиров без специальных удерживающих устройств, а решили обратиться с профилактикой непосредственно к детям, чтобы те в свою очередь повлияли на родителей. В Прудковской сельской школе визит сотрудников в форме стал настоящим событием, который украсил будни школьного лагеря. Вначале небольшая лекция о дорожной безопасности, правила, которые неукоснительно нужно знать и соблюдать, ответы на вопросы, к примеру, где можно кататься на велосипеде. Но главный акцент на то, что автомобиль – источник повышенной опасности. Ответственность за перевозку детей всецело лежит на взрослых.

В конце действительно неформальной встречи в виде исключения сотрудники ГАИ дали ребятам возможность, посидеть в патрульном автомобиле, а одному из преподавателей рассказать в рацию на всю округу стих о дорожной безопасности. Также ученики Прудковской школы на память получили расписание уроков с правилами дорожной безопасности.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ