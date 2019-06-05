Мозырская швейная фабрика «Надэкс» отметила юбилей – 75 лет со дня основания

«Надэкс» – швейный бренд Мозырского района. Одно из ведущих белорусских предприятий по пошиву верхних мужских и детских сорочек, а также женских блуз. Стильные, качественные изделия из экологически чистых материалов. Но на 75-летии предприятия, которое праздновали в зале Дворца нефтепереработчиков, говорили в первую очередь о людях. Грамотные специалисты, настоящие профессионалы, творческие и трудолюбивые, принимали поздравления с юбилеем родного «Надэкса».

Праздник стал поводом подвести итоги, а еще наградить лучших. Грамотами, подарками, цветами, аплодисментами. Общей музыкальной поздравительной открыткой стала яркая концертная программа. Образованное в тяжелые военные годы, мозырское швейное предприятие прошло путь становления длиной в 75 лет. За это время было многое, но это уже история, лучшие традиции продолжают сегодня. «Надэкс» ориентирован на то, чтобы создавать современные по-настоящему творческие коллекции одежды, радовать своего покупателя широким ассортиментом и качеством. На «Надэксе» уверены, все лучшее впереди.