Сегодня Мозырь принимал участников эстафеты «Пламя мира» II Европейских игр-2019. Праздничные мероприятия, посвященные главному спортивному событию этого года, растянулись на целый день. В первой части огонь, зажженный в начале мая в Риме, побывал на ведущих предприятиях района.

10 июня Мозырь на один день стал столицей одного из самых значимых спортивных событий нынешнего года— II Европейских игр. Такой высокий, хотя и кратковременный статус, делегировали району участники эстафеты «Пламя мира», которые привезли главный символ Евроигр – огонь. Он был зажжен 3 мая в Риме. Благодаря альпинистам, побывал на высшей точке Европы – горе Монблан, после проехал по странам Европы и торжественно прибыл в Беларусь. 5 июня эстафету приняла Гомельская область. Первыми в Мозырском районе символичный огонь встречали нефтепереработчики. Факелоносец, белорусский композитор Евгений Олейник, в сопровождении именитых спортсменов завода, передал огонь генеральному директору нефтеперерабатывающего Виталию Павлову. После торжественной церемонии участники эстафеты пронесли Пламя Мира по территории предприятия, чтобы заводчане смогли прочувствовать сопричастность к важному для всей страны событию – II Европейским играм. Отбор факелоносцев был нешуточный. Со всей страны выбрали только 450 человек –

это известные спортсмены, представители сферы культуры. Миссия весьма почетная. Не успела эстафета побывать на нефтегиганте, Пламя Мира уже ожидали на сельскохозяйственном флагмане районе – совхозе-комбинате «Заря». К торжественной церемонии здесь тщательно готовились, ведь принимать участников знаковой эстафеты, весьма ответственно. На «Заре» встреча символичного огня стала настоящим праздником, на который собрались не только работники, но и местные старожилы, а также юные мозыряне. Яркие концертные номера, атмосфера всеобщей радости и ликования. Участников эстафеты горячая встреча мозырян действительно впечатлила. Почувствовать себя частью важного спортивного события, стать творцом истории, которая пишется на глазах. Пламя мира объединяет, консолидирует. После посещения предприятий, огонь отправился в самое сердце Мозыря. Но это уже другая история, точнее другой репортаж.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец, Вячеслав Приписнов. ТКМ