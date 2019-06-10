Сегодня Мозырь принимал участников эстафеты «Пламя мира» II Европейских игр-2019. Праздничные мероприятия, посвященные главному спортивному событию этого года, растянулись на целый день. В первой части огонь, зажженный в начале мая в Риме, побывал на ведущих предприятиях района.
10 июня Мозырь на один день стал столицей одного из самых значимых спортивных событий нынешнего года— II Европейских игр. Такой высокий, хотя и кратковременный статус, делегировали району участники эстафеты «Пламя мира», которые привезли главный символ Евроигр – огонь. Он был зажжен 3 мая в Риме. Благодаря альпинистам, побывал на высшей точке Европы – горе Монблан, после проехал по странам Европы и торжественно прибыл в Беларусь. 5 июня эстафету приняла Гомельская область. Первыми в Мозырском районе символичный огонь встречали нефтепереработчики. Факелоносец, белорусский композитор Евгений Олейник, в сопровождении именитых спортсменов завода, передал огонь генеральному директору нефтеперерабатывающего Виталию Павлову. После торжественной церемонии участники эстафеты пронесли Пламя Мира по территории предприятия, чтобы заводчане смогли прочувствовать сопричастность к важному для всей страны событию – II Европейским играм. Отбор факелоносцев был нешуточный. Со всей страны выбрали только 450 человек –
это известные спортсмены, представители сферы культуры. Миссия весьма почетная. Не успела эстафета побывать на нефтегиганте, Пламя Мира уже ожидали на сельскохозяйственном флагмане районе – совхозе-комбинате «Заря». К торжественной церемонии здесь тщательно готовились, ведь принимать участников знаковой эстафеты, весьма ответственно. На «Заре» встреча символичного огня стала настоящим праздником, на который собрались не только работники, но и местные старожилы, а также юные мозыряне. Яркие концертные номера, атмосфера всеобщей радости и ликования. Участников эстафеты горячая встреча мозырян действительно впечатлила. Почувствовать себя частью важного спортивного события, стать творцом истории, которая пишется на глазах. Пламя мира объединяет, консолидирует. После посещения предприятий, огонь отправился в самое сердце Мозыря. Но это уже другая история, точнее другой репортаж.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Мозырь принимал участников эстафеты «Пламя мира» II Европейских игр
Сегодня Мозырь принимал участников эстафеты «Пламя мира» II Европейских игр-2019. Праздничные мероприятия, посвященные главному спортивному событию этого года, растянулись на целый день. В первой части огонь, зажженный в начале мая в Риме, побывал на ведущих предприятиях района.