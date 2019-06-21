Мешают ли вам фейерверки? МЧС и МВД инициировали проведение общественного обсуждения

Уже стало традицией свадьбы, дни рождения и просто веселые вечеринки отмечать, в том числе и с использованием пиротехники. Однако, что для одних радость и восторг, то для других дискомфорт. МЧС и МВД инициировали проведение общественного обсуждения по вопросу введения ограничений применение пиротехнических изделий бытового назначения по месту и времени их использования.

Батареи салютов различных размеров, наземные фонтаны, петарды, осы, жуки, разнообразные фейерверки. Сегодня купить пиротехнику не представляет проблем, настолько это доступно, однако проблемы возникают другие. Что одним радость, другим –

неудобство. Женихи и невесты, именинники, участники вечеринок хотят украсить свой праздник, чтобы он запомнился, но запоминается он не только гостям торжества, но и невольным участникам, тем, кто живет по близости. В основном страдают жители домов, расположенных по соседству с увеселительными заведениями. В МЧС, МВД, исполком поступают жалобы, связанные с дискомфортом, который приносит пиротехника. Взрывной бум приходится на новогодние праздники. В этот время происходит наибольшее число несчастных случаев.

Причиной полученных травм стало не плохое качество применяемых пиротехнических изделий, а банальное нарушение правил безопасности. В состоянии куража притупляется инстинкт самосохранения. К тому же дворы не предназначены для использования фейерверков, радиус действия которых может достигать до 30 метров. МЧС и МВД инициировали проведение общественного обсуждения по вводу ограничений на применение пиротехники по месту и времени их использования. Съемочная группа «Телеканала Мозырь» вышла на улицы города, чтобы узнать мнение людей. Мнения, как обычно, разделились, но большинство все же высказалось за то, что ситуацию с фейерверками нужно взять под особый контроль. По 30 июня проходит опрос на тему совместной инициативы МЧС и МВД по ограничению использования пиротехнических изделий по месту и времени их использования. Свое мнение, замечания и предложения вы можете направить на адрес электронной почты [email protected] либо озвучить по номеру 8-017-212-43-60.