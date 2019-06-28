Медицинский центр «Семья и здоровье» –широкий спектр медицинских услуг

Здоровье для человека – самая главная ценность. Как его сохранить? Современная медицина способна победить множество болезней. Сегодня для того, чтобы пройти качественную диагностику, не нужно ехать в областной центр или в столицу. 21 ноября 2018 года в Мозыре свои двери открыл медицинский центр «Семья и здоровье». Здесь работают не только высококвалифицированные специалисты, но и собрана самая современная аппаратура. О возможностях центра – в нашем следующем сюжете.

Медицинский центр «Семья и здоровье» – это многопрофильное медучреждение. Подобные центры уже работают в Жлобине, Гомеле и Речице. С ноября 2018 возможность получить качественные медицинские услуги появилась и у мозырян. 15 медицинских направлений, на базе которых выполняется весь комплекс диагностики и лечения.

Рассказывает Наталья Картавикова, врач-терапевт первой категории филиала ОДО « Семья и здоровье»: «В нашем центре вы можете получить консультацию терапевта, в том числе с патологией ЖКТ, болезней органов пищеварения, эндокринной системы. Получить рекомендации по питанию, по лечению на основании современных подходов».

Современные методы исследования сердца и сосудов, полный спектр ультразвуковой и лабораторной диагностики. На самом современном оборудовании здесь проводятся процедуры эндоскопии: гастроскопии и колоноскопии.

Рассказывает Дмитрий Евтушенко, врач-эндоскопист высшей категории филиала ОДО « Семья и здоровье»: «Современные аппараты Экзера 3 —это довольно новые и специализированные аппараты, которые могут производить осмотр слизистой как в белом цвете, так и с помощью цифровой эндоскопии. Это позволяет улучшить качество диагностики различных заболеваний в ранних стадиях развития. На таком же современном оборудовании выполняется и колоноскопия. В том числе мы можем проводить колоноскопию под наркозом».

Никаких очередей и возможность записи сегодня на завтра. «Семья и здоровье» – название символичное. Центр ориентирован на оказание помощи не только взрослым, но и детям. Особое внимание репродуктивному здоровью. В кабинете гинеколога кроме традиционного осмотра, есть возможность провести УЗИ диагностику и целый комплекс исследований.

Рассказывает Елена Мицура, врач-акушер-гинеколог первой категории филиала ОДО « Семья и здоровье: «Кабинет оснащён аппаратурой высокого класса. Кольпоскоп закуплен. Для ранней диагностики опухолевых процессов шейки матки и наружных половых органов. В результате этого исследования мы находим фоновые предраковые заболевания, берем биопсию, отправляем на исследование, результаты приходят в кратчайшие сроки, назначаем лечение. Закуплен аппарат сургидрон. Это очень современный, щадящий метод заболеваний, практически бескровный. Работает на основе радиоволновой хирургии. Вот сейчас мы внедряем методику гидросонографии. Это осмотр проходимости маточных труд у женщин с проблемами зачатия».

Репродуктивное здоровье мужчин тоже под контролем. Современное оборудование помогает диагностировать целый ряд урологических заболеваний.

Рассказывает Татьяна Гусак, врач-уролог первой категории филиала ОДО « Семья и здоровье»: «В нашем центре проводится диагностика и лечение таких урологических заболеваний у взрослых и детей, как мочекаменная болезнь, инфекции мочевыводящих путей, ИППП, диагностика аномалий развития в том числе и детей. Диагностика и лечение хронического простатита, мужского бесплодия, преждевременной эякуляции, эрективной дисфункции».

Помощь здесь окажут и женщинам с урологическими заболеваниями и самым маленьким пациентам. При необходимости больных направляют в стационар.

Центр «Семья и здоровье» открывшись, снял проблему недостатка узких специалистов в городе. Работают здесь не только мозырские врачи. В офтальмологическом кабинете прием ведут три специалиста, Два из которых, в том числе и детский офтальмолог, специально приезжают из Гомеля.

Рассказываает Наталья Моисеенко, врач-офтальмолог первой категории филиала ОДО « Семья и здоровье»: «Здесь мы можем проводить осмотр всех пациентов. Оборудование подобрано весьма достойно. Возможности будут расширяться. У нас есть и тонометр Маклакова, и бесконтактный тонометр, и авторефрактометр и периметр. У нас есть линза Гольдмана, которая важна бывает нашим водителям, когда стоит вопрос их профгодности. Пациент любого возраста может прийти в наш центр и получить ответы на свои вопросы».

Еще одна гордость центра – кабинет оториноларинголога. Пациенты с нарушением слуха и проблемами органов дыхания могут получить здесь всю необходимую помощь. Кабинет оснащен современным портативным аудиометром, есть здесь и единственная в городе звукоизоляционная кабина. Все вместе это позволяет максимально точно проводить диагностику.

Рассказывает Мария Шестовец, врач оториноларинголог , врач-сурдолог первой категории филиала ОДО « Семья и здоровье»: «У нас имеется оборудование для проверки слуха – это эмпидонсометр производства Германии. Этот аппарат позволяет проводить диагностику болезней среднего уха. Таких аппаратов в городе нет. Этот аппарат позволяет выявить такое заболевание, как экссудативный отит, от которого чаще всего страдают наши маленькие пациенты. Многие врачи из других лечебных учреждений отправляют именно к нам, чтобы правильно диагностировать и выставить тактику лечения».

В ближайших планах – получение лор установки с эндоскопическим оборудованием и возможностью проводить процедуру промывания носа методом перемещения. В народе его еще называют «кукушка».

В медицинском центре «Семья и здоровье» расширяется спектр услуг по травматологии и ортопедии. Сегодня здесь можно пройти ультразвуковую диагностика суставов, проводятся процедуры по внутрисуставному введению препаратов.

Рассказывает Юрий Литвиненко врач-травматолог-ортопед высшей категории филиала ОДО « Семья и здоровье»: «Мы можем выполнять внутрисуставное введение лекарственных средств, можем выполнять все виды лечебных блокад, внутрисуставное введение лекарственных средств по узи контролем, что необходимо для тазобедренного сустава и мы выполняем пи ар пи-терапию».

Только современное оборудование и только лучшие специалисты. В центре работают врачи первой и высшей категории. «Семья и здоровье» – это возможность пройти полную диагностику и лечение в одном месте. В планах – только совершенствование и расширение. В ближайшее к 15 существующим добавятся такие направления, как косметология, трихология, дерматовенерология, онколгия, психотерапия, планируется рентгенографическая диагностика.

Находится центр на Ленинской 14. Всю информацию можно получить и на сайте учреждения.