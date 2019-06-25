Малинина, 36. Ремонт подъезда, который

Один против всех, все против системы, коммунальной. Начальник ЖЭУ-7 Егор Шапетько за всех коммунальников выслушивает претензии жильцов второго подъезда 36 дома на Малинина. Претензий много, они начинаются прямо с входной группы и доходят до 9 этажа. Электорщитовую постоянно затапливает, стены в трещинах, стыки высыпаются, в подъезде разводы от воды, подтеки и на потолках. Обострение эмоций вызвал ремонт подъезда. Напомним, делают его сейчас за счет жильцов. Казалось бы, хорошее дело инициировано, многие проблемы были бы решены. Тем более, что и строительная бригада уже приступила к ремонту. Но активисты не довольны и приводят железные доводы. Мы платим, мы вас наняли, соблюдайте технологию ремонта, а, главное, последовательность действий. Татьяна из тех неравнодушных, которых обычно коммунальники не любят. Они ее хорошо помнят, узнают по телефону, неохотно общаются, но много обещают. К женской настойчивости добавился мужской напор. Сергей, видя отношение к своей соседке, тоже вышел на тропу коммунальной войны. Вместо оружия – принципиальность и желание довести дело до конца, в его случае, жить в нормально отремонтированном, за свои же деньги, подъезде. Сергей показывает и съемочной группе, и начальнику ЖЭУ проблемы, которые еще больше обнажились во время ремонта. Говорит, дому уже 28 лет, все платят за коммунальные услуги исправно, исправно хотят получать и коммунальные блага в виде качественной уборки, застекленных проемов, сухих стен. Начальник ЖЭУ соглашается, говорит о том, что все сделают, по технологии. Начнут с ливневок и стыков. За счет организации. После – ремонт за счет жильцов. Жильцам предлагает контролировать ситуацию и даже дает ремонту гарантии. До окончания исполнения обещаний осталось не так-то много времени. Жильцам предложили контролировать ход ремонтных работ, сообщать о проблемах. На время ремонта объявлено, так сказать, перемирие сторон.

Светлан Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ