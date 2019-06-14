Ливень, град, ветер, поваленные деревья. Непогода в Мозыре

Аномальная жара испытывала мозырян несколько дней. Столбик термометра уверено держался выше 32 градусов по Цельсию. Вчера вечером надежду на некоторое похолодание дали раскаты грома. В городе прошел долгожданный дождь. Однако вместе с прохладой непогода принесла и некоторые неприятности.

Долгожданный дождь местами переходящий в ливень, местами в град, сопровождался сильными порывами ветра. По данным мозырской метеостанции, порывы ветра достигали 15-16 м/с. Стихия бушевала недолго, последствия прошедшего грозового фронта – несколько поваленных деревьев на участках дорог по улицам Ленинская, Интернациональная, бульвар Дружбы, Советская. 4 дерева упади прямо на проезжую часть. Было частично приостановлено движение транспорта. К счастью, пострадавших нет. Силами МЧС и Мозырского райжилкомхоза деревья оперативно убрали с дороги. в некоторых районах ливень прошел с градом. Непогода сказалась и на трансляции программ «Телеканала «Мозырь». В результате грозы техническое оборудование временно вышло из строя, прервалась программа «Новости». На сегодняшний день все неполадки устранены. Все новостные сюжеты вы можете посмотреть на нашем сайте tkm.by, а также в социальных сетях.