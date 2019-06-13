К Черному морю с комфортом с АП-2. Присоединяйтесь!

Лето – пора отпусков, в этот период в планах большинства –побывать на море. Автобусный парк №2 готов помочь с доставкой, комфортной. Подробности далее.

Одесса, Затока, Железный порт. С последней недели июня автобусный парк № 2 открывает регулярные рейсы к этим пунктам назначения. Дорога к морю для мозырян и всех желающих будет весьма комфортной. Вместительные современные автобусы обклеены яркими наклейками в честь главного спортивного события этого года – II Европейских игр. Автобусы оснащены кондиционерами, микроволновками, кофеварками. Чтобы дорога прошла незаметно, взрослых пассажиров будут развлекать просмотром фильмов, а маленьких туристов – мультфильмами. Кстати, для детей действуют льготы. До 5 лет проезд бесплатный. С 5 до 10 – половина стоимости. Часть билетов на сезон уже раскуплена, так что всем желающим побывать в городе, который не зря называют Жемчужиной у моря и соседних населенных пунктах, расположенных на черноморском побережье, нужно в срочном порядке определяться с датами выезда.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ