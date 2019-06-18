Городской турнир по интеллектуальным играм «Золотая сова» прошел в развлекательном комплексе «Сити-центр». Его участниками образовали 16 команд – сборных и представляющих разные предприятия Мозыря.

Среди приверженцев интеллектуальных состязаний Мозыря городской турнир «Золотая сова» занимает особое место. В отличие от популярных паб-квизов, участие в нем бесплатное, победители и призеры получают подарки. Да, и в целом, сразиться за «сову» собираются сильнейшие представители предприятий региона. Организатором турнира выступает отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

Участие в нынешнем турнире приняли 16 команд по 6 человек в каждой. Среди них – представители Мозырского нефтеперерабатывающего завода, «Полесьепроекта», городской гимназии, пивзавода, кинотеатра «Мир», и несколько сборных дружин. В зале развлекательного комплекса «Сити-центр» можно было встретить как новичков, так и давних поклонников этого турнира.

Вопросы на знание современного искусства, новых технологий и истории, по традиции, готовил Ростислав Миневич.

Золото турнира в этом году досталось сборной команде с говорящим названием «Пнем о сову». Кстати, следующее массовое молодежное мероприятие в Мозыре намечено на 30 июня. С 17.00 до 21.00 в городском парке будет праздноваться День молодежи. Организаторы обещают интересную и насыщенную развлекательную программу.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ