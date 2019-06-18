Древний обряд «Перенос Свечи» провели в Калинковичском районе в деревне Новинки

Съемочная группа «Телеканала Мозырь» стала свидетелем аутентичного действия. В деревне Новинки Калинковичского района сохранился живой обряд «Перенос свечи», который существует с начала 19 века и выполняется раз в год, именно на второй день Троицы. Икону и «Свечу» из дома, где она находилась год в другой дом, переносят к другому хозяину.

Наталья Николаевна со своей соседкой Верой Николаевной обсуждает, как лучше провести святыню из дома. Целый год с прошлой троицы, свеча, икона и крест находились в ее доме. Теперь настало время переезда на новое место. Обряд «Свеча» уникальный, аутентичный. Его проводят только в деревне Новинки Калинковичского района на второй день Святой Троицы.

Пока свеча обойдет всю деревню, проходят десятилетия. 40 лет назад свеча была год в доме бабушки Натальи Николаевны. Для местных большая честь принимать святыню. Выбирают только лучших и достойных. И целый год двери их дома не закрываются. В дом, как в храм, в любое время суток идут люди – молиться, просить защиты, делиться радостью. Вообще, история этого обряда уникальная. Впервые обряд «Перенос свечи» упоминается в Ипатьевской летописи в 1159 году. В его основе лежит поклонение огню как духу предков.

Считается, что целый год дом хозяев будет освящен священным огнем, туда не придут никакая болезнь и горе, а будет царить радость, на поле будет хороший урожай, а в сарае – богатый приплод. Люди этому искренне верят. Причем вне зависимости от возраста. Ольга – дочка Натальи Николаевны. Говорит, пока свеча находилась в их доме, чувствовали и ответственность, и душевное спокойствие. Вообще, с этой свечой связано много историй. У каждого из жителей деревни она своя. Может быть поэтому на второй день Троицы население Новинок увеличивается в разы. Приезжают родственники, друзья, знакомые. После службы в доме, где свеча пробыла год, ее переносят в новое место. Предварительно хозяева обмениваются хлебом. А после идут по самотканым полотняным дорожкам, их выстилают дети, а саму свечу несут только девушки. Впереди процессии несет крест самый старейший и уважаемый житель деревни. Люди верят, если пойти под иконой и свечей и загадать желание, то оно обязательно исполнится.

В этот раз путь до нового места был короткий. Икону, свечу и крест принимал соседний дом. Дом семьи Науменко на ближайший год станет для сельчан своеобразной церковью, где новинковская свеча будет излучать свой чудодейственный свет.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ