Древний обряд «Перенос Свечи» провели в Калинковичском районе в деревне Новинки

Съемочная группа «Телеканала Мозырь» стала свидетелем аутентичного действия. В деревне Новинки Калинковичского района сохранился живой обряд «Перенос свечи», который существует с начала 19 века и выполняется раз в год, именно на второй день Троицы. Икону и «Свечу» из дома, где она находилась год в другой дом, переносят к другому хозяину.
Наталья Николаевна со своей соседкой Верой Николаевной обсуждает, как лучше провести святыню из дома. Целый год с прошлой троицы, свеча, икона и крест находились в ее доме. Теперь настало время переезда на новое место. Обряд «Свеча» уникальный, аутентичный. Его проводят только в деревне Новинки Калинковичского района на второй день Святой Троицы.
Пока свеча обойдет всю деревню, проходят десятилетия. 40 лет назад свеча была год в доме бабушки Натальи Николаевны. Для местных большая честь принимать святыню. Выбирают только лучших и достойных. И целый год двери их дома не закрываются. В дом, как в храм, в любое время суток идут люди – молиться, просить защиты, делиться радостью. Вообще, история этого обряда уникальная. Впервые обряд «Перенос свечи» упоминается в Ипатьевской летописи в 1159 году. В его основе лежит поклонение огню как духу предков.
Считается, что целый год дом хозяев будет освящен священным огнем, туда не придут никакая болезнь и горе, а будет царить радость, на поле будет хороший урожай, а в сарае – богатый приплод. Люди этому искренне верят. Причем вне зависимости от возраста. Ольга – дочка Натальи Николаевны. Говорит, пока свеча находилась в их доме, чувствовали и ответственность, и душевное спокойствие. Вообще, с этой свечой связано много историй. У каждого из жителей деревни она своя. Может быть поэтому на второй день Троицы население Новинок увеличивается в разы. Приезжают родственники, друзья, знакомые. После службы в доме, где свеча пробыла год, ее переносят в новое место. Предварительно хозяева обмениваются хлебом. А после идут по самотканым полотняным дорожкам, их выстилают дети, а саму свечу несут только девушки. Впереди процессии несет крест самый старейший и уважаемый житель деревни. Люди верят, если пойти под иконой и свечей и загадать желание, то оно обязательно исполнится.
В этот раз путь до нового места был короткий. Икону, свечу и крест принимал соседний дом. Дом семьи Науменко на ближайший год станет для сельчан своеобразной церковью, где новинковская свеча будет излучать свой чудодейственный свет.
Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Древний обряд «Перенос Свечи» провели в Калинковичском районе в деревне Новинки
Съемочная группа «Телеканала Мозырь» стала свидетелем аутентичного действия. В деревне Новинки Калинковичского района сохранился живой обряд «Перенос свечи», который существует с начала 19 века и выполняется раз в год, именно на второй день Троицы. Икону и «Свечу» из дома, где она находилась год в другой дом, переносят к другому хозяину.