«Дорогой Победы». Необычное шествие состоялось в Мозыре

Необычное шествие состоялось в Мозыре. Дети и взрослые прошли «Дорогой победы». Учащиеся лицея, школы №16, педагоги, представители Совета женщин, активисты военно-патриотического клуба «Поиск» решили вспомнить события 75-летней давности и пройти по местам боевых сражений января 44 года. Местам боев, которые принесли Мозырю долгожданное освобождение. Съемочная группа «Телеканала» встретилась с участниками шествия на стартовой точке, на Кургане Славы.

Патриотическое настроение и удобная обувь… Идею организовать поход дорогою победы решили реализовать между двумя очень значимыми датами: 14 января – Днем освобождения Мозыря и 3 июля – днем освобождения Минска, который сегодня отмечается как День независимости страны. Среди участников похода: представители Совета женщин, активисты военно-патриотического клуба «Поиск», лицеисты и учащиеся 16 школы. Старт необычному мероприятию дали на знаковом для всех мозырян месте – Кургане Славы. Путь, по которому решили пройти, выбран не случайно. Маршрут составляли, опираясь на вот эту шифровку штаба Белорусского фронта. Она написана за день до освобождения Мозыря, 13 января 44 года. На стартовой точке, Кургане Славы, участники возложили цветы к мемориалу «Память». Здесь читали стихи, пели военные песни. Затем, вдохновившись, отправились по пути победы. Военно-историческая реконструкция боя, викторина, стрельба из пневматики, а затем и небольшое застолье с печеной картошкой, тушенкой, хлебом и луком. Серию походов решено продолжить.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ