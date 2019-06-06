Дети требуют заботы и… контроля

Организации летнего отдыха подрастающего поколения уделяют внимание не только родители, но и педагоги. А еще – представители контролирующих и профилактических служб. На страже безопасности юных мозырян в период летних каникул стоят сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, спасатели ОСВОДа и МЧС, представители общественных организаций. В рамках межведомственной программы «Забота» в районе организован ряд мероприятий. В связи с началом летних каникул специалисты всех служб призывают родителей усилить бдительность. Лето – это купание, активный отдых, много свободного времени. Не стоит забывать: отсутствие контроля, беспечность и детские ошибки могут привести к трагедии.