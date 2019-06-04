День защиты детей в социально-педагогическом центре

Детей надо просто любить. Прописную истину неоднократно повторяли в социально-педагогическом центре. В День защиты детей здесь собрались неравнодушные взрослые, которым, в отличии от биологических родителей, не безразлична судьба этих малышей. Представители отдела образования, медицины, машиностроительного завода, нефтепереработчики, районная администрация. Далеко не полный список тех, кто навещает ребят и в праздники, и в будни.

Теплые слова, концертные номера, танцы, песни. Множество подарков. И, конечно же, пожелания. День защиты детей – это не просто веселый праздник для самих детей, в первую очередь это напоминание взрослым о необходимости защищать права ребенка, чтобы вот эти ребята, и тысячи других, росли здоровыми и счастливыми, учились и играли.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ