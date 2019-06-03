День защиты детей в городском парке

К 1 июня городской парк по-настоящему преобразился. Здесь, в буквальном смысле, получился зеленый остров детства. В тени деревьев от жары прятались родители, а мальчишки и девчонки всех возрастов пели, танцевали, участвовали в спортивных и творческих состязаниях. Самые маленькие веселились на многочисленных аттракционах. Ребята постарше вместе с мамами и папами запускали воздушных змеев. Воздушный змей, действительно, один из самых ярких символов детства. А между прочим, чтобы его запустить, нужно знать немало тонкостей. Соревнования чирлидеров и конкурс рисунков на асфальте. Стрельба из лука и палаточный городок. Гоночные машинки и «веселые горки». Сладкая вата, мороженое и попкорн. Для посетителей парка работали десятки развлекательных площадок. Вокруг них – сотни счастливых детей. И столько же – довольных родителей.

Первый день лета – это еще и начало самых длинных в году каникул. Среди пожеланий, которые звучали в Международный день защиты детей, было много теплых и душевных. А были и серьезные. Например, «Пусть это лето будет безопасным!».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ