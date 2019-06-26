День молодежи отметят в Мозыре 30 июня. Развлекательные мероприятия стартуют в городском парке ровно в 18.00

Последнее воскресенье июня молодые белорусы отмечают «профессиональный» праздник. В Мозыре День молодежи в последние несколько лет – яркое и интересное событие, основные мероприятия которого проходят в городском парке культуры и отдыха. 30 июня 2019 года исключением не станет. Ровно с шести часов вечера парковые площадки заиграют настоящими молодежными красками. Впрочем, организаторы обещают, весело будет всем посетителям, вне зависимости от возраста. Главными звездами молодежного концерта станут солисты вокальной студии «Алексис Неостар». Также вас ждут показательные выступления лучших гиревиков Мозыря и воспитанников клуба каратэ «Сэйдокай», выставка военной амуниции и снаряжения от военно-патриотического клуба «Поиск», ярмарка ремесленников. За развлекательное шоу отмечает анимационное агентство «Зебра Пати». Добро пожаловать на праздник!