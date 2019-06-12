День Криничанского сельсовета

Населенные пункты Криничанского сельского совета на этой неделе подверглись тщательной инспекции. Значимые производственные, культурные, социальные и торговые объекты посетили представители законодательной и исполнительной власти и руководители структурных подразделений райисполкома.

Лидия Ивановна Соколова работе в сельском хозяйстве отдала большую часть своей жизни. И уже почти 30 лет работает телятницей на одном и том же предприятии. Сначала этот был колхоз, теперь – структурное подразделение «Козенки-АГРО» в Творичевке. Опытная труженица животноводческой сферы говорит, молодежи сегодня на фермы приходит достаточно. Привлекают и заработная плата, и условия. На территории Криничанского сельсовета, который на неделе подвергся тщательной инспекции, расположены также подразделения экспериментальной базы «Криничная» и совхоз-комбината «Заря». Но первым сельхозпредприятием, который посетили участники выездного семинара, стало «Козенки-АГРО». Вначале экскурсии – цифры и факты. Качество работы и, в целом, жизни сельских жителей пристальному вниманию подвергается ежемесячно. В рамках Дня сельсовета представители законодательной и исполнительной власти и руководители структурных подразделений райисполкома посещают объекты на районе. Производственная и культурная сферы, образование и торговля, медицина и благоустройство. Проверяются все и каждый. Одна из категорий населения, которой в Криничанском сельсовете рекомендовано уделить повышенное внимание, — активные пенсионеры.

На повестке дня – вопросы подготовки к будущему отопительному сезону и новому учебному году. Во время визита участников семинара в Творичевку, внимания и похвалы по праву заслужила местная альма-матер – детский сад-базовая школа. Это учебное заведение начали строить еще в конце прошлого века. А несколько лет назад оно буквально возродилось, благодаря госпрограмме. Для 54-х воспитанников созданы максимально комфортные условия: есть просторные кабинеты и уютные спальни, спортивный зал и стадион. Гостей пригласили на небольшой концерт. А они, в свою очередь, вручили большой подарок – сертификат на 2 тысячи рублей. Сертификат на такую же сумму позже вручили руководству Криничанского ясли-сада. В целом, участники мероприятия обсудили десятки насущных вопросов – от организации досуга несовершеннолетних в дни каникул до благоустройства территорий. По итогам проведения Дня сельсовета ряд руководителей получили различного рода поручения.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ