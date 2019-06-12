День Криничанского сельсовета

Населенные пункты Криничанского сельского совета на этой неделе подверглись тщательной инспекции. Значимые производственные, культурные, социальные и торговые объекты посетили представители законодательной и исполнительной власти и руководители структурных подразделений райисполкома.
Лидия Ивановна Соколова работе в сельском хозяйстве отдала большую часть своей жизни. И уже почти 30 лет работает телятницей на одном и том же предприятии. Сначала этот был колхоз, теперь – структурное подразделение «Козенки-АГРО» в Творичевке. Опытная труженица животноводческой сферы говорит, молодежи сегодня на фермы приходит достаточно. Привлекают и заработная плата, и условия. На территории Криничанского сельсовета, который на неделе подвергся тщательной инспекции, расположены также подразделения экспериментальной базы «Криничная» и совхоз-комбината «Заря». Но первым сельхозпредприятием, который посетили участники выездного семинара, стало «Козенки-АГРО». Вначале экскурсии – цифры и факты. Качество работы и, в целом, жизни сельских жителей пристальному вниманию подвергается ежемесячно. В рамках Дня сельсовета представители законодательной и исполнительной власти и руководители структурных подразделений райисполкома посещают объекты на районе. Производственная и культурная сферы, образование и торговля, медицина и благоустройство. Проверяются все и каждый. Одна из категорий населения, которой в Криничанском сельсовете рекомендовано уделить повышенное внимание, — активные пенсионеры.
На повестке дня – вопросы подготовки к будущему отопительному сезону и новому учебному году. Во время визита участников семинара в Творичевку, внимания и похвалы по праву заслужила местная альма-матер – детский сад-базовая школа. Это учебное заведение начали строить еще в конце прошлого века. А несколько лет назад оно буквально возродилось, благодаря госпрограмме. Для 54-х воспитанников созданы максимально комфортные условия: есть просторные кабинеты и уютные спальни, спортивный зал и стадион. Гостей пригласили на небольшой концерт. А они, в свою очередь, вручили большой подарок – сертификат на 2 тысячи рублей. Сертификат на такую же сумму позже вручили руководству Криничанского ясли-сада. В целом, участники мероприятия обсудили десятки насущных вопросов – от организации досуга несовершеннолетних в дни каникул до благоустройства территорий. По итогам проведения Дня сельсовета ряд руководителей получили различного рода поручения.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
День Криничанского сельсовета
Населенные пункты Криничанского сельского совета на этой неделе подверглись тщательной инспекции. Значимые производственные, культурные, социальные и торговые объекты посетили представители законодательной и исполнительной власти и руководители структурных подразделений райисполкома.