«Чистый дом, чистый двор». Центр «Вясёлка» вносит яркие краски

Кошки, ласточки, бабочки, одуванчики… В подъездах сразу нескольких домов по ул. Якуба Колоса можно найти все и сразу. Есть там и русалки, и другие сказочные герои. Все дело в том, что некоторое время назад стены подъездов художественно расписали. О том как сделать мир вокруг красочнее – в нашем следующем сюжете.

Рядом с центром «Вясёлка» – привычное оживление. Маленький праздник назвали «Ассоциации с летом». Юные гости с удовольствием включились в игру. «Вясёлка» – это центр работы с населением. Никаких возрастных ограничений для посетителей нет, но чаще всего его посещает именно детвора. А знают этот двор, без преувеличения, все местные жители. Ведь пройти мимо всей этой рукотворной красоты невозможно: за ярко выкрашенным забором – целая коллекция архитектурных форм. Глаз радует расписной цоколь дома и когда-то серые бетонные колонны. Кстати, своим позитивом сотрудники «Вясёлки» решили поделится. В рамках проекта «Чистый дом, чистый двор», жителям сразу нескольких домов предложили расписать подъезды. Предложение быстро нашло отклик. Жильцам предлагали на выбор множество разнообразных эскизов. Так, в одних подъездах появлялись цветы, в других на стенах порхали заморские птицы и бабочки. Коласа 7, 11, 13, а еще два дома на Интернациональной. В этом году педагог-организатор «Вясёлки» красочно оформила несколько объектов в парке «Победа». Инициативу поддержали и сами жильцы. Например, вот эти невесомые одуванчики появились благодаря одной из жительниц дома. Но на этом «Вясёлка» останавливаться не собирается. Сделать мир вокруг ярче и красочнее предлагают всем мозырянам.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ