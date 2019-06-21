«Беларусь помнит». Акция ко Дню независимости

3 июля Беларусь отметит День независимости и 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь праздника пройдет немало мероприятий. В их числе акция «Беларусь помнит», участие в которой приглашаю принять всех мозырян.

Акция «Беларусь помнит» пройдет в Мозыре 3 июля. Подобное шествие уже проходило в городе в прошлом году. Его приурочили ко Дню победы. Тогда колонна растянулась на сотни метров. Люди несли в руках портреты своих дедов, прадедов, которые прошли через годы военного лихолетья. Все вместе участники прошли путь от пл. Ленина до Кургана Славы. В этом году акция «Беларусь помнит» пройдет в рамках празднования Дня независимости и 75 годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Участие в шествии могут принять все желающие. Старт колонны будет дан на ул. Советской, напротив развлекательного комплекса «Сити центр» в 11.30 3 июля. Участники с портретами солдат Победы пройдут по главной площади города. По вопросам организации можно звонить в Мозырский райисполком по телефонам: 32-52-10 и 32-12-10.