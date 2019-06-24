Автопробег, посвященный 75-летие наступательной операции «Багратион»

75-летие наступательной операции «Багратион», в ходе которой была освобождена Беларусь, активисты «Белой Руси» отметили автопробегом в Светлогорский район.

Автопробег «Мозырь-Светлогорск», посвященный одной из крупнейших операций Второй мировой войны – операции «Багратион», проводится уже второй год подряд. Но нынешнее автомероприятие особо значимо. 75 лет назад, 23 июня 44 года, началось наступление советских войск, в результате которого была освобождена Беларусь. Организаторы пробега, активисты местной организации «Белая Русь», традиционно собираются на Кургане Славы. Священное для мозырян место – отправная точка пробега.

В числе участников автопробега – воспитанники клуба военно-патриотической реконструкции «Поиск». Его руководитель, учитель истории Владимир Гимбут, своим собственным примером мотивирует подростков чтить то, что ни в коем случае нельзя забывать. С каждым годом число участников автопробега растет. Активные представители мозырского машиностроительного завода стараются не пропускать ни одно мероприятие, тем более такое, посвященное героической истории Родины. Помнить, чтить, уважать, ценить. Пример старших вдохновляет подрастающее поколение. От Кургана Славы машины и автобусы отправились в Светлогорский район. Там, у мемориального комплекса «Багратион», прошло яркое юбилейной мероприятие. На 75-тилетие наступательной операции была организована, в том числе реконструкция боя, в которой приняли участие более 100 человек, военная техника, были и пиротехнические светошумовые эффекты.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ