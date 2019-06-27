27 июня в Мозыре произошел несчастный случай. Серьезно пострадал ребенок

Фонтан на бульваре Страконицкий – популярное место среди детворы. 27 июня ближе к вечеру здесь тоже играли дети. В этот день метеорологи объявили оранжевый уровень опасности. В результате резкого порыва ветра у ивы отломалась ветка, которая упала на мальчика. Истекающий кровью ребенок оказался буквально зажат в плену. Очевидцы освободили ребенка и вызвали скорую помощь. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Ребенок в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу, в реанимационное отделение. Некоторое время мальчик находился в коме. К счастью, сейчас его состояние стабилизировалось, он пришел в сознание. Обследование проводили в том числе и врачи из Гомеля. Решено, что мальчик будет продолжать лечение в мозырской больнице. 27 июня на Гомельщине бушевала непогода. В некоторых районах прошел ливень и град. Валило столбы, срывало крыши. В Мозыре было сухо, но ветрено. Порывы достигали до 20 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности. Предупреждение будет актуально в ближайшее время.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ