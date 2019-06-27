Важная информация для автолюбителей и пассажиров общественного транспорта! 27 июня и 1 июля площадь Ленина в вечернее время будет перекрыта в связи с репетициями ко Дню независимости.

Мозырь готовится праздновать День независимости и 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В связи с проведением репетиций, 27 июня и 1 июля с 18.00 до 20.00 для движения автотранспорта будет перекрыта площадь Ленина. Мозырянам стоит учитывать, в это же время появятся изменения в маршрутах общественного транспорта. Автобус № 4 будет ездить от площади Горького через улицы Интернациональная, Мира, Пролетарская до площади Примостовой. №14 – по обратному кругу. Маршрут №8 разделят на две части: от Примостовой до улиц Заслонова и Бумажкова и от площади Горького до 5-го микрорайона. «Девятка», 23-й и 24-й поедут сразу от площади Горького. Автобусы № 11, 16 и 20 будут двигаться через улицу Рыжкова. Отменяются рейсы автобуса №17 со временем отправления от Примостовой в 18.38. И №12 — со временем отправления от Примостовой в 17.44, в 18.30 и от улицы Калинина в 18.00 и в 18.40.