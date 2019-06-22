22 июня 78 лет назад началась Великая Отечественная война – одно из самых трагических событий в нашей истории. Её жертвами стали 27 миллионов человек. Мозыряне в памятную дату собрались на Кургане Славы.

Есть события, которые всегда хранятся в памяти, но есть даты, когда эти события обостряют. 22 июня – День памяти и скорби. Начало Великой отечественной войны. Мемориал на Кургане Славы утром 22 июня осветили не только лучи солнца, но и десятки огоньков. В этот день и этот час, с красными гвоздиками и свечами в руках, к Кургану пришли десятки мозырян, чтобы отдать дань памяти воинам, павшим в этой войне. 1418 дней продолжалась Великая Отечественная. Миллионы погибших, еще больше покалеченных судеб. Память жива. В память о тех, кто не дожил до 75-й мирной весны. Залпы орудий в мирное утреннее небо. Живые цветы ложатся к мемориалу, который увековечил подвиг советских солдат, защитивших нас от фашизма.