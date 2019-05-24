Юные мозыряне отметили День пионерской дружбы. Яркое энергичное массовое мероприятие прошло в городском парке

Не забывать о заслугах прошлого, стремиться к мечте, быть рядом и в случае чего протянуть руку помощи. Девиз пионеров 21 века. Знамёна, яркая форма, барабан, знаковый галстук и клятва, которая не просто слова, а инструкция к действию. Атрибутика придает особую значимость. Пионер всегда готов, готов к добрым делам! А еще современное пионерское движение активно продвигает жизненную позицию: быть лидером – это модно. Нет –равнодушию, да – активности и позитивности. Представители пионерских дружин со всего Мозырского района собрались в парке, чтобы вместе отпраздновать День пионерской дружбы.

Современные пионеры по-прежнему дружно собирают вторсырье, помогают ветеранам и пожилым людям, принимают участие в благотворительных акциях, а еще поют, танцуют, флешмобят, в общем, занимательно проводят свой досуг. Стать пионером – это престиж и статус, поэтому ребята и стараются войти в ряды организации. В этот раз в пионеры принимали первых из лучших.

После торжественной официальной части, праздник вступил в свою самую активную фазу. Для ребят работали интерактивные площадки, здесь проходили интеллектуальные конкурсы, викторины, желающие могли нанести себе аквагрим, а центр детей и молодежи принес в парк некоторых обитателей своего живого уголка, тех кто любит контактировать с людьми. Бережное отношение ко всему живому – тоже один из основополагающих принципов пионерии.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ