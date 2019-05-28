Вперед к новым высотам! В школах подводят итоги учебного года

Учебный год подходит к логическому завершению и логично, что именно в это время подводят итоги. У мозырских школ есть своя традиция – награждать отличившихся учеников, педагогов и родителей. За победы в олимпиадах, конкурсах, спортивных и творческих мероприятиях, в общем, за активность, за движение вперед к новым высотам.

Каждый ребенок талантлив. Главное найти ту сферу и ту отрасль, где он раскроется, проявит свои уникальные способности. Задачи современной системы образования. Таким образом, к концу года традиционно в каждом учебном учреждении скапливается объемные списки из фамилий тех, кого в обязательном порядке нужно поощрить за достижения в учебе, творчестве и спорте. Победителей олимпиад различного уровня, отличников учебы, юных вокалистов, танцоров, художников, тех, кто занял места в спортивных состязаниях, а также тех, кто не остается в стороне от школьной жизни, а принимает в ней самое активное участие. Награждение проходит в торжественной форме, чтобы запомнилось главным героям и было стимулом для других учащихся. Достижения детей – это заслуга педагогов и родителей. Им –почет и уважение, а также памятные награды. Только совместная планомерная работа на протяжении всего учебного года приводит к тому, что мозырская система образования из года в год остается в лидерах.