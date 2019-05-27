Воспользовался чужой банковской карточкой. Мозырский РОВД обращается к мозырянам за помощью в установлении личности

Устанавливается личность мужчины, который воспользовался чужой банковской картой. В объектив видеокамеры он попал 10 мая, когда расплачивался ею за покупки в магазине «Смак», расположенный на ул. Интернациональной. Внимательно посмотрите на этого человека, если его личность вам знакома, просьба сообщить об этом в Мозырский РОВД по телефонам: 32-12-49 –дежурная часть или по номеру 8-033-315-67-87.