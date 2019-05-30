Во всех школах прошли торжественные линейки, посвященные празднику последнего звонка

Учебный год 2018-2019 официально окончен. Шарики, цветы, улыбки и хорошее настроение. Нарядные школьники, педагоги, родители собрались на торжественные линейки, которые проводятся по случаю последнего звонка. У каждого учебного учреждения свои традиции прощания, но лейтмотив один – поздравления, пожелания, напутствия. Если на линейках, посвященных началу учебного года, все внимание сконцентрировано на школьниках-новобранцах – первоклашках, то на последнем звонке акценты смещаются: в центре – выпускники. В этом году в Мозырском районе более 1200 одиннадцатиклассников заканчивают школу.

Выпускники с удовольствием соответствуют статусу главных героев. К последней линейке они готовятся, продумывают сценарий, репетируют, чтобы навсегда остаться в памяти своих учителей и чтобы это событие запомнилось им самим. Песни, танцы, флешмобы, многочисленные благодарности учителям, родителям. На торжественных линейках в числе почетных гостей присутствуют директора предприятий-шефов. Это не случайно, это работа на будущее: мотивировать юных мозырян получить качественное образование, а после уже молодым специалистом вернуться на малую родину.

Школа – симбиоз педагогов, детей и родителей. Последняя торжественная линейка – это, действительно, общий праздник. Каждый номер в программе – яркий момент, а эти моменты складываются в единое позитивное впечатление.