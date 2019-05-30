«Внимание – дети!» ГАИ продолжает профилактическую акцию

В канун летних каникул ГАИ традиционно проводит акцию, направленную на предупреждение и профилактику детского травматизма на дорогах. По 5 июня включительно водители в светлое время суток обязаны включать ближний свет фар. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2 базовых величин.

Многочисленные международные исследования показали, использование ближнего света фар в светлое время суток снижает уровень аварийности от 10 до 15%. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении у детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах. Особое внимание будет уделяться также соблюдению скоростного режима и безопасной перевозке детей. 26 мая по всей стране пройдет очередной Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Внимание, водители! У школьников каникулы!». По статистике большинство аварий с участием несовершеннолетних происходит именно по вине взрослых.