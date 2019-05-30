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Рубрика: Новости

В школе №16 чествовали учащихся и педагогов за спортивные достижения и творческие победы

30 мая 2019, 20:40

Победители творческих конкурсов, спортивных состязаний получили заслуженные дипломы, грамоты, а еще, конечно же, очередную порцию внимания и аплодисментов. 16 школа этом году блистала на областных, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, фестивалях, интеллектуальных играх, спортивных соревнованиях. Для каждого, кто в этот день поднялся на сцену, наступил свой «Звездный час». Кстати, именно так назвалось школьное мероприятие, главная цель которого – наградить за упорство и труд, и мотивировать на достижение новых результатов.

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