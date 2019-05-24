В поселке Криничный из окна выпал двухлетний малыш

Трагедия произошла в поселке Криничный 22 мая. Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа. Мальчик ненадолго остался без присмотра, взобрался на подоконник и оперся на москитную сетку. Предположительно, удар смягчили вот эти насаждения. Однако ребенок получил многочисленные травмы. Среди них тяжелые черепно-мозговые, ушибы легких, печени. Примерно в девять вечера в тяжелом состоянии малыш поступил в реанимационное отделение городской больницы. Врачам удалось стабилизировать состояние ребенка. В Гомельскую областную клиническую больницу маленького пациента транспортировали на реанимобиле в 11 часов следующего дня. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи. Пострадавший малыш воспитывается в благополучной семье. Он третий, самый младший ребенок. Сегодня за его жизнь борются медики. А следователи не устают напоминать – москитная сетка для ребенка – мнимая преграда, дети зачастую смело опираются на нее. Хотя конструкция сетки не рассчитана даже на небольшую нагрузку. Для того, чтобы предотвратить подобные трагедии, детей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра, а окна лучше оборудовать специальными ограничителями, блокирующими открытие рамы.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ