В Петриковском районе при задержании браконьер утопил незаконное орудие рыболовства, сеть, и попытался скрыться

Рыбачили с лодки, сетями да еще во время нереста. В Петриковском районе на реке Припять инспекторы охраны животного и растительного мира поймали с поличным двух браконьеров. Один из них попытался утопить главную улику, сеть, и убежать. Однако злоумышленник был задержан, сеть выловлена. Незаконный улов составил более 20 килограммов: судак, карась, синец, язь и красноперка. Ущерб, причиненный окружающей среде, рассчитывался в трехкратном размере, так как браконьеры рыбачили во время активного размножения рыбы. В итоге мужчинам придется заплатить более 7 тысяч белорусских рублей, плюс стоимость рыбы – почти 125 рублей. Также им придется нести уголовную ответственность. Согласно уголовному кодексу, за незаконную добычу рыбы в особо крупном размере предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом. Один из задержанных, судя по всему, браконьер со стажем. По месту его жительства в ходе обыска обнаружена еще одна сеть.