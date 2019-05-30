В ОАО «Гомельтранснефть Дружба» прошел смотр-конкурс профессионального мастерства

Предприятие с историей, сложившимися традициями, четким алгоритмом выполнения поставленных задач и ответственным отношением со стороны каждого работника белорусской нефтепроводной логистики. В этом году ОАО «Гомельтранснефть Дружба» исполняется 55 лет. Смотр-конкурс в год юбилейный придает особую значимость этому мероприятию. «Лучший по профессии» – название говорит само за себя. К смотру готовятся заблаговременно, в том числе в свободное от работы время, за участие борются в отборочных этапах. Победа – это престиж, уважение коллег, а еще достойная финансовая составляющая: единовременная премия и надбавка к зарплате на протяжении всего года. 11 номинаций важных для нефтепроводной отрасли специальностей, 70 участников – представители 6 нефтеперекачивающих станций и Центральной базы производственного обслуживания. Это конкурс, в котором важны и победа, и участие.

Победители – претенденты на участие в международном конкурсе профмастерства. Стимулирование профессионального роста работников, развитие новых подходов в процессе трудовой деятельности, а еще дружба, причем, дружеские взаимоотношения между нефтепроводчиками разных стран, которые совместно транспортируют черное золото. Нынешний конкурс ознаменовался тем, что во время церемонии открытия от имени предприятия была заложена футурологическая капсула с прогнозом развития трубопроводного транспорта. Запущенная в Казахстане она собирает на своем пути послания от нефтепроводных компаний в 8 странах. После капсула вернется назад в Казахстан, в город Атырау, где в августе этого года пройдет международный конкурс профессионального мастерства среди нефтепроводчиков. Капсулу заложат в стелу «Дружба», а вскроют на 10-летие Международной ассоциации транспортировщиков нефти в 2023 году.