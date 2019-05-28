В Мозыре состоялась вторая открытая республиканская спартакиада по настольным видам спорта и играм среди инвалидов-колясочников

В Мозыре состоялась 2 открытая Республиканская спартакиада по настольным видам спорта и играм среди инвалидов-колясочников. Соревнования прошли на базе 16 школы и собрали около сотни участников.

Открытая спартакиада по настольным видам спорта и играм среди инвалидов-колясочников в Мозыре уже вторая по счету. И хотя по уровню она считается республиканской, ей смело можно присваивать статус международной. Ведь участие в ней принимают команды из российского Брянска и сразу трех городов Украины: Ковеля, Чернигова и Киева. Кроме этого, еще около 15 городов Беларуси. В общем, география самая обширная. Торжественное открытие традиционно прошло под звуки гимна. С приветственным словом к участникам и гостям обратилась Валентина Назаренко, председатель Мозырского районного Совета депутатов. В роли гостеприимных хозяев спартакиады – ребята и педагоги 16 школы выступили впервые. Оксана Ковалькова, директор школы, член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, пожелала всем участникам честной игры и достойных побед.

Соревнования организованы сразу в нескольких спортивных залах. Проявить себя можно в боулинге, дартсе, шахматах. А еще в менее известных, но очень увлекательных: новусе, шаффлборде, джпакколо, корнхоле, бочче, кульбутто. Все это – уникальные игры для реабилитации. Соревнования собрали под одной крышей около 100 человек. Это самая масштабная в Беларуси спартакиада среди региональных. Евгений Шевко говорит, желающих было больше, ограничения связаны, прежде всего с трудностями размещения. Команда Чернигова приняла участие в спартакиаде во второй раз. И если в прошлом году город представляла одна команда, то в этом году приехали две. Есть среди команд-участников и завсегдатаи подобных мероприятий. Команда из Брянска в Мозыре уже была. Бороться, бороться и еще раз бороться. Каждый из участников уже одержал самую главную победу. Победу нас собой. Три дня упорных соревнований, а затем объявление результатов. В общекомандном зачете первой стала команда из Мозыря. Втрое и третье место у Жлобина и Брянска соответственно.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ