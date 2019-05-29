В Мозыре шьют одежду для участников Европейских игр

Беларусь готовится ко II Европейским играм, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня этого года. Атлеты со всей Европы будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. И немаловажное значение имеет спортивная мода, в частности одежда, специально пошитая к важному мировому событию. Кстати, тендер на пошив выиграла молодая частная прогрессивная компания «Соло-Пинск», один из филиалов которой расположен в Мозыре.

Здание бывшей трикотажной фабрики «Славянка». Сегодня в швейном цеху кипит работа. После ликвидации «Славянки», новую жизнь вдохнула частная компания – ныне здесь расположен филиал предприятия «Соло-Пинск», который был открыт несколько лет назад. Профиль производства – качественная модная одежда для занятий спортом и активного отдыха под торговой маркой «FORMAT». Кстати, эта компания принимает активное участие в подготовке к самому важному спортивному событию этого года – ко II Европейским играм. В частности, в мозырском цеху шьют куртки, джемперы, футболки-поло, в которые будут одеты судьи, волонтеры, члены Национального олимпийского комитета. К почетной миссии все сотрудники отнеслись соответствующе – делают работу качественно, отгружают в заявленные сроки.

Такая одежда точно привлечет внимание окружающих. Надпись «Европейские игры -2019», национальная символика, насыщенные цвета, стильный дизайн, удобные модели, качественные материалы. В мозырском цеху шьют и сувенирную продукцию, которую смогут приобрести все желающие. Всего из Мозыря будет поставлено около девяти с половиной тысяч изделий. Последняя отгрузка запланирована на первые числа июня.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ