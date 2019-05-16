В Мозыре начали отключать горячую воду

С середины мая начались плановые отключения горячей воды в микрорайонах Мозыря. Традиционная процедура проводится, чтобы провести профилактику теплосетей и котельных перед следующим отопительным сезоном.

Сезон отключения горячей воды в Мозыре стартовал. Плановые профилактические работы с 13 мая начались на котельной по улице Интернациональной, продлятся они до 24 мая.

С 3 по 14 июня горячего водоснабжения будут лишены жители микрорайона «Железнодорожный». В период с 12 по 25 июня остановят тепловые сети «СВК-город». С 17 по 28 июня – котельную на Рыжкова.

В июле, с 4 по 17, подготовку к будущему отопительному сезону проведут на котельной по адресу пер. Швейный, 4. А значит, к дедовским методам купания вернутся на улице Пролетарской и прилегающих к ней. С 10 по 23 – без горячей воды будут жители улиц Ракитского и Школьной, которые обслуживаются теплосетью «Сидельники». А с 15 по 26 остановят котельную на улице Веры Хоружей (микрорайон «Заречный»). Последними неудобства испытают жильцы домов улиц Нефтестроителей, Притыцкого, Шоссейной, Малинина, Гагарина 28-46, Бульвара Юности 1-45, Лельчицкого шоссе 2, переулка Березовый, Рыжкова 53,55. А также домов по улице Полесская 22-64, 58а, 58б, 58в, переулка Коллективный 16, 16 а,б,в,г, 18, 20; Лазо 37, Чапаева 26, 28, 28а, 48, Котовского 1 и 15, Советской 40 и 42. Воду по указанным адресам отключат с 7 по 20 августа.

Полный график вы видите на своих экранах. Как правило, продолжительность отключения составляет две недели. Но в случае более оперативного проведения испытаний срок может уменьшиться.