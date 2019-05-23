Услышать мир и своего ребенка. История молодой мамы Ксении Кунгер, которая нуждается в нашей помощи

Ксения Кунгер около четырех лет работает в студии-парикмахерской «Нота». Ее отличает особое усердие. Есть у Ксении и еще одна существенная особенность. Девушка родилась практически глухой. Почти беззвучным мир был для Ксении до 8 лет. После операции началась жизнь в мире звуков. Многочисленные логопеды, обычная школа, затем училище, гомельский колледж. Ксения выбрала очень творческую профессию – парикмахер. В студию «Нота» она пришла совсем без опыта. И поначалу были сомнения, справиться ли она с работой, ведь в сфере обслуживания взаимопонимание самый важный аспект.

Сегодня Ксения Кунгер – профессионал своего дела. Природа наделила Ксюшу тонким восприятием цвета. И свой талант она постоянно развивает. Доказательство – множество дипломов и сертификатов, которыми увешана большая часть этой стены.

Все изменилось этой весной. Из строя вышел звуковой процессор. Ксения снова оказалась в полной тишине и своеобразной изоляции. Сама Ксения не представляет своей жизни без любимой работы. Хотя, признается, оставшись в тишине, чувствует себя как в заточении. Но больше всего молодая мама расстраивается, что не может общаться с дочкой. Ее малышка в этом году пошла в школу. По словам Ксении, дочка не всегда понимает, почему, она не может просто поговорить с самым близким человеком, как раньше.

История Ксении – это история сильного человека. Она не привыкла жаловаться и просить помощи. Но иногда и сильным людям нужна поддержка. Для того, чтобы Ксения снова услышала мир, ей нужен новый звуковой процессор. Стоимость двух аппаратов 16 тысяч 800 евро. Часть суммы уже удалось собрать..

Самый простой способ помочь Ксении Кунгер услышать этот мир и свою доченьку:

Просто пополнить баланс номера МТС Беларусь +375 29 815 49 85

Карта Беларусбанка — 4255 2003 0894 6219, действительна до 02/22, открыта на Кунгер Ксению Игоревну

Благотворительные счета открыты в филиале 317 — г. Мозырь, ул.Ленинская, 6; УНП 400230388; МФО AKBBBY21317:

— белорусские рубли — транзитный счёт BY76AKBB38193821195583300000 на благотворительный счёт BY19AKBB31340000223503320317 в филиале 317/Операционная служба, бессрочный

— доллары США — транзитный счёт BY92AKBB38193821198353300000 на благотворительный счёт BY86AKBB31340000223523320317 в филиале 317/Операционная служба, бессрочный

— евро — транзитный счёт BY92AKBB38193821198353300000 на благотворительный счёт BY41AKBB31340000223553320317 в филиале 317/Операционная служба, бессрочный

— российские рубли — транзитный счёт BY92AKBB38193821198353300000 на благотворительный счёт BY56AKBB31340000223543320317 в филиале 317/Операционная служба, бессрочный

Назначение платежа: Для зачисления на счет Кунгер Ксении Игоревны, на приобретение слуховых аппаратов

Осуществить благотворительный платеж можно как в учреждениях банка, так и посредством услуги «Произвольный платеж (платеж по реквизитам)» в инфокиосках, Интернет-банкинге и М-банкинге.

Группа Вконтакте: https://vk.com/ksreniya_kunher

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